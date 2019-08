Si occupava di consegne… Ecco come Maria De Filippi si guadagnava da vivere prima della tv

Maria De Filippi ha raccontato aquali sono stati i suoi primi lavoretti che ha fatto da ragazza. “Lavoravo in un negozio di vestiti ma dopo due weekend mi hanno licenziata. Il motivo? Non riuscivo a non essere sincera…“. Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione italiana. La suaè stata un’ascesa continua e oggi la De Filippi detiene lo scettro della tv. Ma la sua vita, prima del piccolo schermo, era molto diversa.La 57enne ha sperimentato svariate e umili esperienze professionali, è stata lei stessa a raccontarlo durante un’intervista a. Maria De Filippi non è l’unica donna del mondo dello spettacolo ad aver fatto altro prima di approdare in tv. La moglie di Maurizio Costanzo era una fattorina, nel periodo delle festività natalizie Maria De Filippi effettuava consegne domiciliari a Pavia, la sua città natale :“Sarebbe bello risentire la proprietaria del negozio di fiori…”, ha detto a Rudy Zerbi che l’ha intervistata.