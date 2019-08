Tragedia in un asilo! Muoiono cinque bambini in un incendio

La tragedia è avvenuta nella cittadina di Erie, in. Nell'incendio hanno perso la vitae un'altra persona è rimasta ferita. I piccoli avevano tutti tra gli. L'incendio, sviluppatosi in una casa che fungeva da asilo intorno all'1:15 di notte, è avvenuto nella cittadina die si indaga sulle cause del rogo. Le autorità hanno reso noto che le vittime avevano tra gli otto mesi e i sette anni.

Le fiamme sono divampate in una casa adibita ad asilo nido notturno. A quanto riferiscono i media locali, anche la mamma di una delle vittime è grave, ed è stata portata in ospedale a Pittsburgh. La casa era al 248 West 11th Street. I vicini hanno detto che all'interno c'erano 7 persone intrappolate, tra cui i cinque bambini piccoli, come ha spiegato il capo dei pompieri di Erie, Guy Santone. I vicini hanno sentito le urla di ragazzi che erano fuggiti fino al tetto di una veranda al secondo piano, e hanno subito chiamato i soccorsi, che sono arrivati troppo tardi per salvarli. Un uomo ha tentato di entrare al primo piano ma è dovuto uscire dall'edificio per via del fumo.