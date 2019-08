Fa l’autostop ma nessuno si ferma! Cristiano Malgioglio bloccato in autostrada

In un video su, Cristiano Malgioglio bloccato in autostrada per un guasto al suo mezzo. Fermo per due ore, Malgioglio ha tentato di chiedere un passaggio, ma inutilmente, i conducenti si sono limitati a suonargli il clacson. In, è rimasto bloccato sotto il sole cocente a causa della macchina in panne. Il guasto lo ha costretto a uno stop non programmato di due ore, prontamente filmato in un video pubblicato su Instagram.

Per l'esasperazione, Cristiano Malgioglio ha persino provato a chiedere un passaggio con l'autostop, ma inutilmente: nessuno si è fermato e gli automobilisti di passaggio si sono limitati a suonargli il clacson : "Due ore in autostrada fermo ad aspettare che sistemassero le ruote della macchina che era andata in tilt. Ero isterico sotto un sole cocente …avevo bisogno di andare via. Troppo caldo…Detesto il caldo.Ho provato a fare l'autostop ma ho solo provato .. Grandi saluti dagli altri conducenti… tanti clacson che sembravano in festa."