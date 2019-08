Fa la sauna vaginale consigliata da Gwyneth Paltrow! 62enne riporta ustioni di secondo grado

Unaè rimasta gravemente ustionata dopo avere praticato la sauna vaginale consigliata dasu. Il procedimento, che arriva dalla Corea ed è conosciuto con il nome di, ha provocato alla donna ustioni di secondo grado al collo dell’utero e alle pareti della vagina.

Il Journal of Obstetrics and Gynecology Canada ha raccontato la vicenda di questa 62enne canadese ricoverata dopo avere riportato ustioni di secondo grado al collo dell’utero e sulle pareti interne della vagina. Soffriva di prolasso vaginale da 9 mesi e questo metodo le era stato consigliato da un esperto di medicina tradizionale cinese allo scopo di tonificare i tessuti in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico risolutivo. La donna ha racconta di avere praticato la sauna vaginale in due occasioni differenti. La pratica già descritta dalla Paltrow consiste nel sedersi su recipiente di acqua bollente mista a erbe medicinali per 20 minuti. Dopo le prime perdite ematiche, però, ha compreso che qualcosa era andato storto e deciso di rivolgersi al pronto soccorso. Dopo una visita, i medici hanno riscontrato le ustioni.