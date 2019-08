L’hanno uccisa! E morta Miriam Rivera, la prima trans del Grande Fratello

Miriam Rivera è stata la prima concorrente trans del Grande Fratello a livello mondiale ed è stata trovata morta nel suo appartamento. Il marito non crede all'ipotesi del suicidio. Modella messicana, partecipò alla versione australiana del. Lo scorso febbraio, è stata trovata impiccata nella sua abitazione, ma la notizia è trapelata solo a distanza di mesi. Ilè convinto che sia statae che la sua morte sia stata fatta passare per un. È stata trovata impiccata nella sua abitazione a Hermosillo, aveva solo 38 anni. Restano ancora misteriose le circostanze del suo decesso, in apparenza sembrerebbe trattarsi di suicidio.

La morte della Rivera risale in realtà al 5 febbraio 2019, ma la notizia è trapelata solo in questi giorni. Cuervo ritiene che la moglie sia stata uccisa dopo essersi rifiutata di prostituirsi: il suo omicidio sarebbe quindi stato fatto passare per suicidio. "La mattina del 5 febbraio, Miriam mi ha chiamato dal Messico", ha spiegato al Daily Mail Australia Cuervo, che lavora a New York, "dicendomi che si sentiva male e vomitava sangue, così le ho detto di andare in ospedale. Mi ha chiamato di nuovo prima di lasciare l'ospedale alle 12 e quella è stata l'ultima volta in cui abbiamo parlato".