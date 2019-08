Jeffrey Epstein è morto! Il miliardario si è ucciso nel carcere di Manhattan

Il miliardario era finito in cella perché accusato di violenze sessuale e traffico di minori. Era accusato di traffico di minori e sfruttamento sessuale, aveva già tentato di togliersi la vita un mese fa. Indagano l'Fbi e il dipartimento di Giustizia. Il ministro Barr: la morte di Epstein in custodia federale "solleva serie domande a cui bisogna rispondere". Il miliardarionel carcere di Manhattan, a New York, dove era detenuto. Il miliardario di 66 anni era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di minori. Jeffrey Epstein era accusato anche di sfruttamento della prostituzione femminile.

Il corpo è stato trovato questa mattina alle 7:30. Ancora non è stata comunicata la modalità del suicidio. Epstein era stato tenuto per vari giorni sotto controllo, perché giudicato a rischio di suicidio, nel Metropolitan Correctional Center a Manhattan. Ma il rischio era stato giudicato non più esistente e il “suicide watch” era finito.