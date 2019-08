Benvenuto Valerio! Pino Insegno papà per la quarta volta a 60 anni

Il comico e doppiatore festeggia l'arrivo del suo quartogenito. La moglieha pubblicato sul'annuncio dell'arrivo di Valerio, con una foto che mostra la manina del bebè. Il piccolo è stato chiamatoed è il secondo figlio per la coppia: "Con il cuore stracolmo di gioia: benvenuto Valerio!". La coppia ha già un figlio di nome Alessandro, mente Insegno ha avuto Matteo e Francesco dall’ex

La Navarro aveva annunciato di essere incinta a maggio. Lei e Insegno si sono sposati nel 2012 in gran segreto, con una cerimonia celebrata in Campidoglio a Roma senza avvertire i media. Solo il sindaco aveva ammesso, qualche ora dopo, di aver sposato il comico e doppiatore e la Navarro, di professione attrice teatrale. La coppia ha già un figlio di nome Alessandro, 5 anni. Ed è stato proprio quest'ultimo a scegliere il nome del fratellino, come aveva spiegato il neopapà a Nuovo qualche tempo fa: "È un bel nome e significa sano, robusto. L’augurio è che il nuovo arrivato sia un punto di riferimento forte per lui nella vita. E viceversa. Questa nuova paternità è un’iniezione di energia per me. Sarò un padre molto presente".