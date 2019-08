Prima bisogna dare lavoro! Matteo Salvini cancellerà il reddito di cittadinanza M5S

Il probabile nuovo Governo dipunterà a far ripatire l’economia e tra le prime misure la cancellazione delledelcome ilche “ha contribuito a far aumentare la mancanza di manodopera qualificata. Non si possono garantire reddito di cittadinanza a tutti e salario minimo, prima bisogna dare lavoro, creare ricchezza, sennò cosa ridistribuisci?” ha osservato il Ministro

Anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni vuole per la cancellazione del reddito di cittadinanza : “Salvini si è reso conto che in Italia flat tax e reddito di cittadinanza non sono compatibili”. Spazio ad un “un reddito di Inclusione” e alla creazione di “un’ISR (indicatore situazione reddituale)” per definire “i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari” per i più bisognosi. La Lega non lascerà soli gli ultimi ma, invece, di “regalare” soldi, darà loro lavoro e riscatto sociale.

Lo stanziamento per il reddito di cittadinanza per il 2019 è stato di 7,1 miliardi di euro e d 8 per il 2020. Ma nell’ultimo aggiornamento al Def il ministro dell’Economia ha messo ha sottolineato la minore spesa per il provvedimento, di fatto usando i risparmi come garanzia per tenere il deficit/Pil entro il 2,04. La Lega lo vorrebbe usare per congelare l’aumento dell’Iva.