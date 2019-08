Loredana Lecciso e Al Bano : Non viviamo più insieme ma resta il mio punto di riferimento

Loredana Lecciso torna a difendere il rapporto con l’ex compagno. L’artista resta il suo punto di riferimento nonostante la dolorosa separazione. “Siamo legati da un grande affetto, c’è un bel rapporto” fa sapere l’ex aspirante showgirl che ammette di non stare cercando l’amore. Ciò non le impedirebbe di tornare a Cellino ogni volta che ne avverte la necessità, come racconta a: “Di base vivo a Lecce, ma faccio qualche incursione cellinese. Mi piace stare lì perché la casa di Cellino è sempre piena di ragazzi, di amici. E a me piace respirare questa energia bella, positiva. Mi piace sapere che i miei figli siano in compagnia”.

Dopo i primi segnali di burrasca, Loredana e Al Bano sono riusciti a recuperare velocemente la serenità. “Nel nostro caso non è stato difficile: ci viene naturale e non abbiamo mai fatto nessuna fatica” dice lei che attribuisce questo cambiamento alla maturità: “Con gli anni si cresce e, per certi versi, andiamo più d’accordo adesso che prima! Capita di discutere, però mediamente tra noi c’è un bel feeling, siamo sintonizzati sullo stesso canale. Anche per quanto riguarda i ragazzi, è raro che abbiamo idee diverse sulla loro educazione: siamo sempre abbastanza solidali, ma ci appartiene anche lo stesso modo di pensare. Siamo legati da grande affetto. Credo che in maniera reciproca siamo diventati punti di riferimento l’uno per l’altra. Sì, c’è un bel rapporto”.