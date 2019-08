Spero che qualcuno mi raccatti! Loredana Bertè fa l’autostop in Puglia

Loredana Bertè fa l’autostoppista in. È stata l’artista a condividere il filmato nelle sue, video che la vede chiedere un passaggio per strada. “Il mio manager non è venuto, spero che qualche macchina mi raccatti” ha detto. La destinazione è la tenuta dia Cellino San Marco.

Nel video pubblicato da Loredana su Instagram la si vede avvicinarsi a un cartello stradale e poi chiedere il supporto di qualche automobilista caritatevole. Tra l’affranto e il diverto, la Bertè si è lamentata della scarsa presenza di automobilisti in zona: “Sono vicina alla Tenuta di Albano. Spero di arrivare presto e che qualche macchina mi raccatti perché il mio manager si è rifiutato, non viene, nessuno viene, solo io ci devo andare. Ma non passa nessuno, un ca**o di nessuno. Forse una macchina, sarà quella di Albano che mi viene a prendere?”. Non è sola chiaramente: con lei c’è almeno una persona, quella che ha girato il video.