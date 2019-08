Al concerto di Anna Tatangelo ci siamo cominciati a guardare… Bianca Atzei e l’amore per Stefano Corti

Galeotta fu una canzone intonata insieme dalla coppia... in quel momento, infatti, tra la cantante e l’inviato de ‘Le Iene’ è scattata la scintilla. “Una sera ci siamo trovati al concerto di”, dopo la sofferta fine della sua relazione col campione delle due ruote Max Biaggi,ha ritrovato l’amore e il sorriso a fianco dell’inviato delle trasmssione de “Le Iena”I due si sono cosciuti durante un concerto di Anna Tatangelo, mentre duettava col suo Gigi D’Alessio: “Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo – ha raccontato la cantante ed ex isolana a “Confidenze” – A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”.