Il web contro Gabry Ponte dopo la toccatica ad Elisabetta Gregoraci

Durante il programma “di, di certo una scena che non è sfuggita al pubblico, ma non è nemmeno piaciuta, tanto che alcuni, sui social, hanno iniziato a parlare diai danni della. Gabry Ponte ha toccatodella conduttrice mentre salutava il pubblico dopo la sua performance. La Gregoraci dopo diverse scivolate ha preso la mano e l’ha sollevata, per poi proseguire.

La scena però ha destato non poco scalpore e alcuni hanno parlato anche di molestie. Sul caso è intervenuta la stessa Elisabetta, postando la palpatina nelle sue “Instagram Stories” commentando con un «Ma cosa fai?», taggando anche Gabry Ponte con tanto di faccine che sorridono. La Gregoraci ha preso con ironia la palpata, facendo intendere che non si trattava assolutamente di molestie, lo stesso dj ha commentato il fatto, scrivendo: «Scusa, pensavo fosse Alan Palmieri », l’altro conduttore della serata.