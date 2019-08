Mara Venier... non ho nulla da rimproverarmi rifarei tutto

Tra qualche meseritornerà alla conduzione di “” dutante un’intervista rilasciata al settimanale “”, ha parlato del rapporto che ha costruito negli anni con i figli, rivelando di essere stata una mamma ingombrante per via della propria professione e del proprio temperamento: "Non è facile essere figli di genitori famosi. Elisabetta avrebbe voluto una mamma grassa, bruttina, una casalinga con un unico marito. Io invece sono una mamma che ha vissuto la propria vita in grande libertà, che ha amato ed è stata molto amata. È chiaro che, all’inizio, questo atteggiamento poteva essere interpretato male, ma io credo che i figli non dovrebbero giudicare troppo i genitori. Sinceramente non ho nulla da rimproverarmi. Rifarei tutto."

Nessun rimpianto per la Venier che è fiera del modo con cui ha saputo coniugare impegni famigliari e lavorativi durante gli anni della crescita dei figli. Forse proprio a causa della sua attività pubblica, spesso Mara Venier ha dovuto calcare la mano e comportarsi severamente con loro: "Con i miei figli Elisabetta e Paolo sono stata un po’ bacchettona. Ho fatto la mamma a tutti gli effetti e non sono per la parità, non credo alle madri che si comportano da amicone. Ero giovane, bella, famosa, per cui i figli un po’ s’ingelosiscono della mamma, più giustificata, forse mescolata all’imbarazzo dall’avere come mamma un’icona di bellezza nazionale."