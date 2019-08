Alba Parietti... sono coraggiosa e so chiedere scusa

In un’intervista concessa al giornaleha voluto raccontare alcuni aspetti inediti di sé, che il suo pubblico non conosce ancora:

La showgirl ha tracciato un primo bilancio della sua carriera, fatta di successi e soddisfazioni lavorative ed umane: Quarantaquattro anni di carriera senza professori, senza aiuti esterni: non sono ruffiana, non accetto compromessi e dico sempre le cose in faccia. Vengo apprezzata anche dai miei ‘nemici’, infatti nessuno mi odia, nemmeno quelli che non sostengo come Berlusconi, Renzi, Salvini. In questi anni la Parietti è stata spesso ospite o opinionista in alcuni programmi in tv e ammette di essere avere un forte spirito di autocritica: “Conosco alla perfezione ogni mio pregio e difetto. Sono coraggiosa, leale, empatica, spietata nelle analisi, anche contro me stessa e so chiedere scusa.”