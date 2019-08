La polizia non mi ha creduto! Il marito perde la scommessa e la fa violentare dagli amici

Ennesimo orrore indove un uomo hae non avendo più nulla ha lasciato stuprare la moglie dai suoi amici. Quando la donna si è presentata al distretto di polizia di Zafarabad per sporgere denuncia, gli agenti non le hanno creduto ed è dovuto intervenire un tribunale per far registrare l'atto. E' successo alla fine della scorsa settimana nel distretto di Jaunpur nella provincia dell', nella zona settentrionale del Paese mediorientale. Come riporta il quotidiano locale, l'uomo, ubriaco, aveva già perso tutti i suoi soldi al tavolo da gioco, dopo aver alzato il gomito. Così ha deciso di cambiare posta e di far stuprare la coniuge dai suoi compagni.

La donna, distrutta, è corsa subito dopo al distretto di polizia di Zafarabad per denunciare quanto accaduto, ma gli agenti non le hanno dato credito. Spinta da alcuni amici, ha intanto raccontato quanto successo alla stampa locale ed è tornata a casa dello zio materno per stare lontana dal suo aguzzino.