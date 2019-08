Alla spiaggia libera dei poveri! Chiara Ferragni a Ibiza con Leone

Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze aassieme al, ormai grande protagonista della sua pagina social. Chiara, tra le influencer più potente al mondo, ama la bella vita ed è molto attiva su, dove proprio oggi ha stupito una gran parte dei suoi fan. Chiara infatti ha trascorso la giornata in una spiaggia libera di Ibiza.Nel post si vedono lei e il figlio su un asciugamano sulla s. Il dettaglio del setting non è sfuggito ai suoi follower che hanno riempito la bacheche con commenti divertenti come “Chiara Ferragni alla spiaggia libera dei poveri, una di noi”, oppure “I finti ricchi sui lidi e i veri ricchi sulla spiaggia libera.UNICA”.