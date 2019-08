Belen Rodriguez aspetta un figlio? Non siamo incinti... Stefano De Martino rompe il silenzio

è di nuovo incinta? Questo ilsulla presunta seconda gravidanza della showgirl argentina che da qualche mese è tornata ufficialmente - e felicemente - con. Ail conduttore e ballerino hauna volta per tutte il gossip, confermando però che lui e Belen Rodriguez: “”.





De Martino inoltre si è detto felice del fatto che il loro ritorno insieme sia stato salutato con gioia del pubblico :

In attesa che arrivi il tanto desiderato secondo figlio, Belen Rodriguez e De Martino stanno per coronare un altro sogno:. Si tratta del, che andrà in onda il 3 settembre su Rai2. Inoltre, saranno commentatori alla Notte della Taranta, in programma per il 24 agosto.