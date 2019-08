Super sexy Silvia Provvedi ... lato b in primo piano e posa hot

Non passa un giorno senza che Silvia Provvedi non pubblichi qualcosa su Instagram. La sexy metà de Le Donatella sta facendo girare la testa a tutti i followers per le sue forme e il suo corpo. La foto è piccante... la bella Silvia è a bordo piscina in una posa molto “hot”, che le permette di sbattere il suo lato b in prima piano, direttamente contro l’obiettivo. Insomma, qualcosa di veramente assurdo. Tanto che i fan si sono scatenati a commentare e a mettere mi piace ad un post assolutamente bollente : «Che fisico, sei una scultura, tosta come il marmo», «Complimenti, gran posteriore», «Dopo aver visto questa foto ho perso conoscenza! Per circa 10 minuti non ha capito nulla più».