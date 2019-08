Uccide il padre a coltellate dopo una lite in giardino

, un giovane tra i 20 e i 30 anni, ha assassinato il padre a coltellate dopo una violenta lite avvenuta nel giardino di una casa di Montignoso. Unasi è conclusa nel sangue, ieri sera, 5 agosto, poco prima di mezzanotte, a Montignoso, in provincia di Massa-Carrara., entrambi di nazionalità marocchina, hanno iniziato a discutere animatamente nel giardino dell'abitazione.

Tra i due gli animi si sono scaldati sempre più fino a quando Moassin Buden ha afferrato un coltello e aggredito il padre ferendolo più volte e lasciandolo riverso in un lago di sangue prima di darsi alla fuga verso il mare. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 26enne si è rivoltato contro il padre 67enne - Abdel Buden - armato di coltello, lo ha ferito mortalmente nel giardino dell’abitazione, lasciandolo poi riverso a terra in un lago di sangue. Le grida dei due hanno richiamato l'attenzione dei vicini, che hanno dato l'allarme a carabinieri e polizia. Sul posto oltre alle forze dell'ordine arriva però anche l’ambulanza del 118, con i sanitari intenti a tentare di salvare la vita dell'uomo. Le ferite riportate dal padre sono però troppo gravi visto che la lama del coltello ha lesionato anche gli organi vitali. Carabinieri e polizia stanno cercando il fuggitivo in una sorta di caccia all’uomo che sta andando avanti dalla nottata.