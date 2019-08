Non so quanto mi resta da vivere! Olivia Newton-John e la lotta al cancro

Nonostante le sue condizioni di salute restino molto gravi,non perde l'ottimismo. L'attrice è tornata a parlare della sua vita con ile lo ha fatto e e durante una nuova intervista dichiarano che non sa quanto le resta da vivere, ma ha aggiunto che non vuole nemmeno saperlo e non lo chiede più ai medici.“No, non so quanto ancora vivrò. Non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo. Ogni giorno è un regalo. Quando ti viene data una diagnosi di cancro o una diagnosi di una malattia spaventosa, ti viene improvvisamente detto più o meno quanto vivrai. Se credi alle statistiche, le farai accadere. Se qualcuno ti dice ‘hai sei mesi da vivere’, molto probabilmente lo farai – perché ci credi. Ho passato momenti atroci. Il cancro si è esteso alla colonna vertebrale due anni fa. Per un periodo sono stata sotto morfina perché il dolore era troppo intenso. Ero terrorizzata all’idea di usare la morfina perché so che è una cosa difficile da cui staccarsi, ma ora la sto eliminando con la cannabis”.

La Newton-John comunque continua a curarsi ed è sostenuta anche dai suoi familiari, in particolare il, sposato nel 2008 con cui vive in un ranch in California : “Per il mio stato non parlo mai di battaglia. È qualcosa con cui convivo, ma non la vedo in questo modo. Non parlo di guerra contro il cancro.” In queste situazioni così delicate non ci sono scelte giuste o sbagliate, Olivia Newton-John ha semplicemente deciso di curarsi e di vivere alla giornata, ringraziando ogni momento che passa con i suoi affetti.

Alcuni anni fa, ha fondato l', struttura all'avanguardia che porta il suo nome con sede inimpegnata nella ricerca per le cure contro il cancro. Per raccogliere fondi a favore del centro, alcuni mesi fa l'attrice ha deciso di mettere all'asta alcuni cimeli della sua carriera, tra cui i look sfoggiati in. L'asta si terrà il prossimo 2 novembre ae online.