Teo Teocoli ha problemi di salute, annullati gli spettacoli

si è visto costretto ad annullare diverse tappe del tour del suo spettacolo ‘’. L’attore, conduttore e comico non ha potuto mettere in scena il suo show a causa di problemi di salute non meglio precisati. Se alcune date sono state annullate, lo spettacolo previsto a Lignano Sabbiadoro è stato rinviato all’1 settembre.

La Fondazione Caffeina ha fatto sapere che non avrà luogo lo spettacolo di Teo Teocoli previsto a Santa Marinella (nel Lazio) per martedì 6 agosto: "Caffeina Cultura comunica che per problemi di salute dell'artista, l'evento ‘Tutto Teo' di e con Teo Teocoli previsto per il 6 agosto prossimo presso l'Arena Grande del Castello di Santa Severa, è stato annullato". Sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto recandosi nel punto vendita in cui è avvenuto l'acquisto o, in caso di acquisto online, scrivendo alla mail di CaffeinaCultura. È possibile ottenere il rimborso procedendo alla richiesta entro martedì 20 agosto.