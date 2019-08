Si salva lanciandosi dall’auto in corsa! Rapita a Siena e stuprata per giorni a Foligno

L’incubo di unadi 28 anni è iniziato a, dove la donna è stata prelevata dall'ex e costretta ad andare a, dove è stata rinchiusa in casa per giorni e obbligata e subire. Mentre era in auto con l’uomo, la giovane si è poiin movimento nei pressi del centro outlet di Castel Romano. Il suo aguzzino è stato rintracciato eper sequestro di persona, violenza sessuale, minacce e lesioni.

La giovane donna è riuscita ad attirare l’attenzione di altre persone mentre si trovava in auto nei pressi del centro outlet di Castel Romano. Ha aperto lo sportello della vettura ancora in movimento e si è gettata in strada chiedendo aiuto, approfittando di un momento di distrazione dell’ex e della presenza di molte persone nel parcheggio. Nonostante ciò l’uomo ha bloccato l’auto e ha raggiunto la ragazza colpendola con schiaffi e pugni al fine di costringerla a risalire sulla vettura. Fortunatamente, l'intervento delle persone presenti e di alcune guardie giurate in servizio presso l'outlet hanno consentito di trarre in salvo la donna. Quando però sono interventi gli agenti, l’uomo era già scappato.