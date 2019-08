Con te e per te! Francesca Fioretti guarda l’orizzonte con Vittoria e ricorda Davide Astori

Un anno e mezzo fa la tragica morte del calciatore Davide Astori. Su Instagram la compagna Francesca Fioretti ha pubblicato una dolce foto insieme alla figlia Vittoria. Francesca Fioretti condivide via Instagram una foto scattata mentre osserva l’orizzonte insieme alla figlia Vittoria. “Con te, per te, in te. Sempre” scrive l’ex compagna di Davide Astori, campione della Fiorentina scomparso un anno e mezzo fa. È a lui che pensa Francesca mentre osserva il cielo e tiene vicina a sé la bambina nata dal legame con il calciatore. Un anno e mezzo fa l. Su Instagram la compagna Francesca Fioretti ha pubblicato una dolce foto insieme alla figlia Vittoria.condivide viauna foto scattata mentre osserva l’orizzonte insieme alla figlia Vittoria. “C” scrive l’ex compagna di Davide Astori, campione della Fiorentina scomparso un anno e mezzo fa. È a lui che pensa Francesca mentre osserva il cielo e tiene vicina a sé la bambina nata dal legame con il calciatore. Francesca ha solo 34 anni ed è già stata costretta a sperimentare il dolore peggiore che una giovane donna innamorata possa immaginare. Il 4 marzo 2018 moriva Davide Astori, il compagno della sua vita, l’uomo che le aveva ispirato il desiderio di diventare madre. A Vanity Fair, circa un anno dopo la tragedia, Francesca ha provato a raccontare il suo dolore. Ha isolato il senso di perdita, lo ha reso tangibile per poterlo comunicare all’esterno.

“Spero solo che gli altri non vedano eternamente davanti a loro la sagoma di una vedova disperata. Ho bisogno di tornare a vivere per Vittoria, che è il centro della mia vita, e ho bisogno di farlo anche per me stessa. Non voglio essere una di quelle madri che fa pesare ai figli il dolore che ha dovuto sopportare, né una di quelle donne incapaci di reagire all’infelicità” si era augurata. Fermarsi, permettere al dolore di fluire ed esaurirsi, poi ripartire. Un giorno dopo l’altro, nel ricordo costante di Davide.