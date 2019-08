Sta frequentando l’attore Fabio Troiano! Eleonora Pedron ritrova l’amore

E' tornato a battere il cuore di? Stando alle chicche di gossip della ex difrequenterebbe in gran segreto. L'attore è tornato single dopo sei anni di relazione con Anny. Laè sempre sorridente e felice sui social, ma non posta mai scatti insieme a Fabio e anche lui si guarda bene dal socializzare immagini di coppia. Non ci sono conferme ufficiali e, al momento, nemmeno foto che possano dare qualche indizio in più, ma sembra proprio che l’ex Miss Italia abbia finalmente ritrovato il sorriso.

Eleonora Pedron è stata a lungo la compagna di Max Biaggi, da cui ha avuto anche due figli, Ines e Leon. Dopo la rottura col motociclista romano, Eleonora Pedron ha avuto una storia con Nicolò De Devitiis de, finita ormai diversi mesi fa. Fabio Troiano, invece, è tornato single dopo ben sei anni di relazione con Anny Centis.