Vuole rifarsi il décolleté! La lite tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo

in molti sospettano che la bella ex gieffina voglia avere delle forme più prosperose - magari come la ex del compagnosono una coppia nata da poco tempo, ma la stessa insegnante e modella siciliana, 33 anni, ha rivelato di avere avuto una prima, accesa discussione con l’hair-stylist, ex marito di Tina Cipollari., ma Kikò Nalli sarebbe contrario e non approverebbe affatto questa intenzione. In un’intervista al settimanale, Ambra Lombardo ha spiegato: «Ho iniziato a guardarmi allo specchio con più attenzione, a cercare di capire che cosa mi piacesse di più o di meno del mio fisico. Ho concluso che il mio décolleté, quasi inesistente, non mi piaceva. Lo volevo più grosso. Meno da ragazzina, più da femmina».

Laha anche spiegato che la sua decisione ha provocato qualche attrito col nuovo compagno: «Non l’ho ancora rifatto semplicemente perché Kiko non vuole. Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, non mi aspettavo che mi dicesse di non farlo. Davo per scontato che avrebbe capito. Invece no, così abbiamo discusso. E discusso. E discusso ancora e ancora…». la voglia di aumentare la taglia dinon è certo nuovo, come spiega Ambra Lombardo: «Mi ero già rivolta ad un chirurgo estetico prima di entrare nella casa del Grande Fratello». Lo riporta anche