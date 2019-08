Voleva fare un dispetto all’ex! Mamma rapisce la figlia di 4 anni e la consegna a un pedofilo

Carmen Howe è accusata del rapimento della figlia, e di averla in seguito affidata a dei criminali, la Polizia di New Orleans ha ritrovato la piccola sana e salva e ha arrestato la madre 23enne. Rapisce la figlia di 4 anni al suo ex e la consegna nelle mani di un pedofilo. Carmen Howe, 23 anni, è stata arrestata a New Orleans, dopo che la polizia ha trovato la bimba a centinaia di chilometri di distanza da casa sua, dove avrebbe dovuto stare con il papà.

Dopo la denuncia dell’uomo sono state avviate le ricerche che hanno mostrato che la piccola era nelle mani di un pedofilo in Texas, così sono scattate subito le operazioni per metterla in salvo. Il timore era che l’uomo potesse farle del male, venderla ad altri pedofili o usarla per creare materiale pedopornografico, come riporta anche Metro.

Gli agenti hanno scoperto una vera e propria tratta di esseri umani nella quale erano coinvolti anche altri minori.La bambina era stata affidata a suo padre dal giudice, ma pare che la mamma non avesse mai accettato questa soluzione, così da cercare di punire l’uomo. Durante la fuga la Howe ha chiamato il suo ex, così da essere rintracciata dagli agenti. Ora è accusata di prostituzione, rapimento e violazione di un ordine di custodia.