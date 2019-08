Non se n'era mai accorta! Le trovano 27 lenti a contatto in un solo occhio

Il caso in Inghilterrra di una paziente di 67 anni che i medici stavano preparando per un intervento di cataratta all'ospedale Solihull, in Inghilterra. "Nessuno di noi aveva mai osservato un caso del genere", hanno detto gli oculisti dopo la scoperta. La 67enne ha accumulato, in 35 anni, la bellezza di 27 lenti a contatto, che le si sono stratificate sull'occhio.

Un caso più unico che raro e che poteva toglierle la vista, accecandola. Nell'arco di tanti anni la signora è sempre stata convinta di rimuovere nel modo più corretto le lentine, che invece le sono rimaste attaccate all'occhio, stratificandosi l'una sull'altra.