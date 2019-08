Una multa da 3.300 euro! A Vigevano peruviano fa pipì in strada

Unaha sorpreso ilmentre la faceva in una via del centro. In preda alla rabbia, il peruviano ha. La scorsa notte, un immigrato peruviano residente a Milano è stato multato dagli agenti della polizia locale di Vigevano per atti contrari alla pubblica decenza. Lo straniero, che era in compagnia di alcuni ragazzi ecuadoriani, mentre passeggiava in via Mazzini, nel cuore della città lombarda, ha sentito il forte bisogno di urinare. La necessità era così urgente che il giovane si è abbassato i pantaloni e ha fatto pipì sul marciapiede, per di più rivolto verso la carreggiata.In quel momento in zona stava transitando una pattuglia della polizia locale che, notata la scena, è intervenuta. Prima ha lasciato “sfogare” lo straniero e, poi, lo ha fermato multandolo per 3300 euro. Gli agenti hanno spiegato al poco educato immigrato di dover procedere per atti contrari alla pubblica decenza. La violazione è sì depenalizzata ma prevede un sanzione tra i 5 ed i 10 mila euro.