Barbara D’Urso è ancora uno schianto a 62 anni

Barbara D’Urso sta per tornare nuovamente in televisione, ma ora si sta godendo le sue meritate vacanze estive. Tra tuffi in piscina e giri in barca con gli amici, la conduttrice è stata pizzicata dai paparazzi in una forma smagliante.si sta godendo gli ultimi giorni di mare prima di tornare di nuovo in televisione. Conduttrice instancabile, la regina di Mediaset ha infatti rifiutato la proposta di restare in video anche a luglio. Ha scelto di riposarsi per un paio di mesi prima di tornare carica sul piccolo schermo.

Da settembre, infatti, Carmelita tornerà alla guida di tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. E naturalmente non tradirà il Grande Fratello, che però vedremo in onda più tardi, nella primavera 2020. Il pubblico può comunque avere aggiornamenti quotidiani sul suo profilo Instagram, dove la conduttrice non manca di farsi sentire. Dalle foto pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Gente, ecco la conduttrice in vacanza a Capri.