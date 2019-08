Per Heidi Klum e Tom Kaulitz è tutto pronto per le nozze a Capri

La coppia formata dalla modellae il musicistaha detto già il fatidicoil 22 febbraio, ma gli sposi hanno deciso di celebrare uncon i Faraglioni di Capri sullo sfondo. Sarà una cerimonia glamour e sfarzosa, a bordo di uno yacht e con 120 invitati. Heidi e Tom si sono conosciuti nel febbraio 2018 e dopo solo un anno si sono giurati amore eterno con una cerimonia riservatissima e con una cena in un noto ristorante di Los Angeles. Sono stati così bravi a nascondere le loro tracce, che la notizia è trapelata solo 5mesi più tardi.

Ora la coppia si sta godendo una luna di miele speciale a Capri. Tra bagni in piscina, balli scatenati e brindisi trovano il tempo per organizzare la seconda cerimonia, e stavolta faranno le cose in grande. I festeggiamenti dureranno tutto il fine settimana e inizieranno a bordo dello yacht Christina O, appartenuto ad Aristotele Onassis. Gli ospiti vip sono top secret ma, secondo “t-online”, potrebbero essere presenti, oltre ai figli della Klum e agli altri componenti dei Tokyo Hotel, anche Mariah Carey, Elton John, Beyoncé e Izabel Goulart, Tyra Banks, Naomi Campbell, Mel B e Gisele Bundchen.