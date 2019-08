La Bonas è strepitosa! Il bikini davvero sexy di Laura Cremaschi

Decine di migliaia di mi like sotto l’ultima foto di Laura Cremaschi. Numeri da far girare la testa quelli del profilo Instagram della Bonas del programma Mediaset “Avanti un altro”. Uno scatto super sexy, dove la showgirl mette bene in evidenza il suo seno, prosperoso ed esplosivo. Il bikini rosso che indossa è favoloso e sembra veramente sul punto di esplodere.

Un fisico da urlo e curve bollenti che follower non riescono ad ignorare: “Il sole può andare in vacanza! Ci sei tu…splendida…splendente”. Un décolleté così esplosivo non è da tutti e la bionda lombarda decide di metterlo bene in mostra... e i suoi followers ringraziano!