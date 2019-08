Sono molto felice! Wanda Nara super sexy scatena i tifosi

La situazione di Mauro Icardi all'Inter si fa sempre più difficile con la moglie-agente Wanda Nara che si è sfogata sui social: "Capire è un verbo troppo difficile, la gente preferisce giudicare". «Sono molto felice», ha scritto. È bastato un suoper stimolare la fantasia dei tifosi italiani convinti che il suo stato d’animo si riferisca alla futura maglia di Mauro Icardi e quindi a qualche nuova trovata nel calciomercato. Dal mese di gennaio il campione argentino è in una situazione di stallo all’Inter e il messaggio della moglie e manager ha scatenato qualche domanda.«Mauro Icardi rimane? Dove andrà?», si chiedono i; alcuni vorrebbero dargli un’ultima possibilità, mentre altri sono pronti all’addio definitivo.

I tifosi del Napoli, invece, sono speranzosi. Da un po’, infatti, circolano le voci su un possibile acquisto da parte della squadra partenopea.Il calciatore al momento è in vacanza insieme alla famiglia e aspetta news dal calciomercato. Recentemente ha pubblicato su Instagram foto del suo allenamento rigorosamente in bianco e nero per non dare colori alla maglia. Segnali social di un cambiamento in arrivo. Qualcosa che evidentemente «rende molto felici».