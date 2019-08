Sculacciate e polemiche in spiaggia! L'estate di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Un’estate spensierata con tanta passione bollente per, la coppia più richiesta agli eventi mondani, sempre al centro della movida e innamorata più che mai. Bikini sexy, pose hot e siparietti ad alto tasso erotico tra baci e. Ma non mancano nemmeno le polemiche in spiaggia a causa di unatra le mani della sorella della bella Belen a ibiza con la famiglia.A far infuriare i fan un paio di scatti postati da Cecilia sul bagnasciuga con la sigaretta tra le mani a Ibiza.

“Il mozzicone in acqua… Non si può fumare in mare… in Spagna, sì?” criticano i follower. La maggior parte però sottolineano la bellezza della coppia e la loro complicità: “Stupendi, perfetti, meravigliosi…” scrivono. Cecilia non risponde alle critiche e preferisce continuare spensierata la sua vacanza con Ignazio. Lui non perde occasione per avvinghiarla e non manca nemmeno una sculacciata.