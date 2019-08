Orrore nel bagno del treno! Aprono la porta e trovano cadavere di un uomo

L'orribile scoperta nel bel mezzo del tragitto del convoglio regionale partito da, nei pressi della stazione di Latisana. Ilgiaceva nel bagno dell’ultimo vagone del treno probabilmente già da decine di minuti quando è stato scoperto da un addetto alle pulizie a bordo. Nel bel mezzo del tragitto, in una delle toilette del convoglio ferroviario, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

Il macabro ritrovamento risale al tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 18, quando il treno si trovava poco prima della stazione di Latisana, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un addetto alle pulizie a bordo treno che, dopo aver bussato insistentemente senza ricevere risposta, ha aperto la porta del bagno trovandosi di fronte alla terribile scena. È stato immediatamente avvisato il capotreno e il convoglio è stato fermato alla stazione di Latisana dove è rimasto bloccato per diverse ore in attesa dei soccorsi e poi dei rilievi del caso. Sul posto infatti son stai fatti arrivare i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era già più niente da fare e hanno solo potuto constatarne i decesso.