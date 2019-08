La copertina di Vogue Italia è hot! Claudia Schiffer senza veli a 48 anni

Laè in forma smagliante e lo dimostra tornando in copertina in edicola posando senza veli, completamente nuda, sulla prima pagina del giornale Vogue. Proprio come fece ormai venticinque anni fa. Sono passati 25 anni dalla sua prima copertina per "", etorna più bollente che mai. La top model 48enne posa completamente nuda, con tacchi a spillo ai piedi e una borsetta e un paio di scarpe a coprire i punti strategici, e sfoggia un fisico invidiabile. Per lei il tempo sembra essersi fermato.