Heather Parisi... le conduttrici tv mi fanno tristezza

La showgirl Heather Parisi ha rilasciato un’ intervista al portale “” e lancia pesanti frecciatine per alcune sue colleghe.i non è nuova a lanciare frecciatine velenose nei confronti di collegheo di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Prima di tutto c’è la sfida perenne con, durante l’intervista la ballerina si è concentrata su uno degli argomenti che le stanno più a cuore: i diritti della comunità

Ed è proprio su questo argomento che la Parisi si scaglia contro alcune conduttrici tv. “A costo di passare per presuntuosa, fammi dire un pensiero che mi frulla in testa da un po’. Essere icona LGBTQ è un premio che non tutti meritano allo stesso modo. Chiunque abbia visibilità pubblica dovrebbe spendersi per dare voce a chi voce non ha. E dovrebbe farlo senza mezze misure, senza essere para..la con frasi di circostanza. Parac..a si può dire? Tu scrivilo lo stesso”.

“L’Italia ultimamente nella difesa delle minoranze ha fatto passi indietro preoccupanti. Quante icone LGBTQ hai visto, esporsi in temi come le adozioni gay, le gravidanze surrogate, l’aborto? Magari io farei una selezione più accurata delle icone”.“A me non interessa stare in tv a qualsiasi costo e con un passato come il mio, c’è davvero poco che potrebbe aggiungere qualcosa d’importante alla mia carriera. Alcune mie colleghe fanno di tutto pur di esserci e francamente mi mettono molta tristezza…”.