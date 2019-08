Rocco Siffredi festeggia 25 anni di matrimonio con la moglie Rozsa Tassi

Rocco Siffredi è stato intervistato dal settimanale “Novella 2000”, ha detto di risposaree di organizzare una festa in grande stile. Nell’intervista Siffredi ha tirato fuori il suo lato più romantico, dichiarando la sua intenzione di indossare lo stesso abito con il quale sposò Rozsa nel 1994: "Abbiamo deciso di festeggiare come si deve. Siccome mia moglie è estremamente romantica, il minimo che posso fare per lei è organizzarle una festa strepitosa, con la famiglia, i figli e gli amici di tutta la vita. La cosa importante è rivivere questo momento, ancora e insieme. E probabilmente con gli stessi abiti! Mia moglie è più dell’idea di farsi un abito nuovo, invece io mi rimetto lo stesso identico abito di 25 anni fa."

E nonostante il suo lavoro lo porti a stare a stretto contatto con tante donne e ragazze, Rocco Siffredi, quando è lontano da casa, avverte la mancanza delle attenzioni della moglie: "Mi mancano il suo affetto e la sua presenza, soprattutto la sera, quando vado a dormire, o la mattina quando mi sveglio. Se devo andare a letto da solo e alzarmi da solo, sento che Rosa mi manca tanto. Una bella cosa che mia moglie mi ha dato è che ancora, dopo 25 anni, mi sveglio e averla al mio fianco è appagante: la sua mano, il suo braccio, il suo odore, è difficile descrivere la sensazione… Ma è addirittura più intensa di prima."





Rocco Siffredi e la moglie Rozsa hanno raggiunto, da molto tempo, un equilibrio invidiabile considerato anche il mestiere di Siffredi che pochissime donne accetterebbero. La moglie Rozsa, a detta di Siffredi, è gelosa soltanto in una circostanza:” Perché una coppia non scoppi, ci vuole un grande livello di comprensione e tolleranza, da parte di tutti e due i componenti. Mia moglie non è gelosa delle altre, ma può essere invece molto gelosa se lavoro nel weekend.”