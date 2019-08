A 52 anni il bikini di Carla Bruni è da impazzire!

A 52 anni è ancora divina., ospite adell’attore Christian Clavier (l’ex Asterix), insieme al marito, l’ex presidente francese Nicolas Sárközy è stata fotografata dal settimanale “Chi”. Tra una passeggiata sulla spiaggia bianca dell’Isola e un gita in barca lontana da occhi indiscreti, si è mostrata con unda capogiro. Niente di cui sorprendersi in verità, Carla Bruni ha sempre avuto uno stile impeccabile ed elegante e lo ha dimostrato anche in questi scatti dove sfoggia un bikini blu, abbinato alla camicia usata come copricostume e a grandi occhiali scuri; tutto su un fisico asciutto e la tonicità di una ventenne.