Ti voglio bene! Fiorella Mannoia si commuove per l'omaggio di una piccola fan

La cantante, durante un concerto a Roma, ha duettato a sorpresa sulle note di “Che sia benedetta” con Sarah di 9 anni. Prosegue per tutta l’estate nei luoghi estivi più suggestivi della nostra penisola il “Personale Tour" di Fiorella Mannoia. Durante il tour, che proseguirà anche in autunno con una seconda parte nei teatri più importanti d’Italia, Fiorella presenta dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “Personale" e i suoi più grandi successi da “Quello che le donne non dicono” a “Il cielo d’Irlanda”, passando per “Sally”.

Proprio nell'occasione della tappa di lunedì 29 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma, si è consumato un “fuori programma” che ha lasciato senza parole tutto il pubblico e l’artista stessa. Sarah di nove anni, fan dell’interprete, si è presentata tra il pubblico con un cartellone su cui c’era un messaggio particolare: "Fiorella... posso cantare “Che sia benedetta” insieme a te? Ti voglio bene”.