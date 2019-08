Per un selfie 16enne cade da un capanno e resta infilzato sulla cancellata

È in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione all'ospedale, un ragazzo di sedici anni vittima di un incidente avvenuto nel quartiere residenziale di Castelletto. Dopo una festa con amici, per scattarsi unil ragazzo si sarebbe arrampicato sul tetto di un capanno. A quanto ricostruito, il giovane si trovava in via Salvago a Genova insieme a una decina di amici. Il gruppo di amici aveva partecipato a una festa durante la quale, a quanto emerso, i ragazzi avrebbero bevuto parecchio. A un certo punto, il sedicenne avrebbe deciso di scattarsi una foto dal tetto di un capanno. Per questo motivo, stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, si sarebbe arrampicato sul tetto ma probabilmente ha perso l’equilibrio ed è caduto finendo proprio su una cancellata appuntita.