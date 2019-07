Che spettacolo! Emily Ratajkowski si affaccia e mostra lato b da urlo

è una delle donne più belle al mondo. La supermodella mostra infatti una forma fisica clamorosa. Unstellare, ma anche un décolleté strepitoso. Bellissima, sensuale, bollente, la Ratajkowski è veramente uno schianto e ogni suo post manda in filt tutti i suoi fan. Che sono milioni e milioni su Instagram e non si perdono per nessuna ragione al mondo un suo scatto.

La 28enne nel 2018 si è sposata con l'attore Sebastian Bear McClard, di mestiere attore, e anche lei ha partecipato a sette pellicole : dall’Amore Bugiardo a Entourage, da We Are Your Friends a Welcome Home. Perché anche i registi sono rimasti incantanti dalla sua bellezza e dalle sue curve spaziali, a cui risulta veramente difficile essere indifferente.