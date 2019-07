E' troppo piccolo, mia moglie mi respinge! Chiede aiuto al web per un intervento, ma non ottiene donazioni

Le misure sono importanti, almeno secondo l’uomo che haper sottoporsi a un intervento di chirurgia con lo scopo di. Secondo quanto riporta il, cercherebbe di finanziare l’impresa perché stanco dei commenti poco lusinghieri della moglie. Identificato comedel, ha raccontato la sua storia su.«Con il tuo aiuto posso non avere altri bambini e soddisfare mia moglie», ha scritto sulla pagina. L’uomo, infatti, vorrebbe un ingrandimento del pene ma anche una vasectomia per non avere più figli. Senza donazioni, tuttavia, il suo sogno è ancora lontano.

«Io e mia moglie abbiamo avuto il nostro primo figlio più di un anno fa e, per quanto la nostra bambina sia piccola, vorrei che fosse l’ultima… Possiamo a malapena permetterci un figlio, quindi per favore aiutatemi a essere sterile e a ridurre la popolazione».La vasectomia non è l’unico desiderio. «Questo è l’intervento chirurgico più costoso ma non il più importante».

Racconta che la moglie lo respinge a causa del suo “micro pene” e quindi spera che una circoncisione e un ingrandimento dell’organo possa migliorare la sua vita. «Non potrò mai permettermi questo intervento da solo, con il tuo aiuto posso finalmente realizzare i miei sogni».Joe sta attualmente chiedendo denaro alla comunità del web e nonostante abbia lanciato la sua pagina di crowdfunding nove mesi fa, sta ancora aspettando la sua prima donazione.