Avevamo una relazione e mi ha lasciato! Uccide la nipote di 21 anni a colpi di pistola

, 21 anni di Miami, è stata seguita e uccisa a colpi di arma da fuoco dallo zio, 44 anni e, con il quale aveva unada 2 anni. L'uomo l'avrebbe seguita e al culmine di una lite per gelosia l'avrebbe colpita. Sotto choc la famiglia: "Stiamo vivendo un incubo". Prima l'ha seguita fino a casa e poi l'ha uccisa esplodendo contro di lei numerosi colpi di pistola. E' stato fermato dalla polizia Stephen Myers, 44 anni di Miami, in Florida, per la morte di Winnie Mendoza, 21 anni e sua nipote, con quale pare avesse una relazione segreta dal almeno due anni. Il delitto si è verificato intorno alle 8 del mattino di venerdì 26 luglio. L'uomo è il marito della sorella del papà della vittima e nessun membro della famiglia avrebbe mai potuto immaginare che tra i due ci fosse un rapporto intimo.

‘Jealous’ uncle, 44, ‘stalks and shoots dead his niece, 21, after having secret affair with her behind wife's back’ https://t.co/6dqxKSaC8U