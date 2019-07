Italiani non vogliono un giustiziere della notte! Mara Carfagna contro Matteo Salvini

Ladella Camera, Mara Carfagna, va all'attacco del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "". E sul tema dei migranti rincara la dose: "".





Mara Carfagna lancia la sfida a Matteo Salvini. Durante la puntata di In Onda, trasmessa su La7, la deputata azzurra non ha risparmiato critiche al ministro dell’Interno sia per le sue politiche in tema di immigrazione che per le sue alleanze che lo stanno portando lontano dal centrodestra unito. I primi attacchi della Carfagna sono rivolti proprio a Salvini nel suo ruolo di ministro: “Gli italiani non chiedono un giustiziere della notte, chiedono un ministro dell'Interno che faccia il suo lavoro”.





Le critiche di Carfagna a Salvini si estendono al tema dei migranti e in particolare alla questione sbarchi: “Far credere che il problema dell'immigrazione si possa risolvere con pena di morte e chiusura dei porti (che non sono chiusi) non è serio”, sono le parole pronunciate dalla deputata azzurra e riportate dal suo staff su Twitter. Carfagna lancia una sfida sul tema al titolare del Viminale: “Se fossi stata ministro dell'Interno, il giorno dopo sarei andata in Europa e avrei chiesto sanzioni per i Paesi di Visegraad che non accolgono migranti. Poi avrei chiesto nei consessi europei la riforma del Trattato di Dublino. Inoltre, al primo barchino o sbarco fantasma, avrei rifocillato i migranti, li avrei messi in un aereo e li avrei portati a Bruxelles”.