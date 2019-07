Si vede tutto! Chiara Ferragni e la foto con Leone senza reggiseno

Non è la prima volta che Chiara Ferragni si mostra in libertà o con dei look molto audaci. In questo periodo la famiglia Ferragnez è in vacanza e la mamma di Leone sta condividendo i momenti del loro viaggio, tra cui anche foto piccanti della diretta interessata. La moglie di Fedez ha pubblicato una serie di foto in compagnia del piccolo Leone e di suo marito. Chiara si è mostrata con un look davvero osé, visto che non indossava il reggiseno sotto l’abito immortalato su Instagram. Inutile dire che si è generato lo sgomento tra i fan, anche perché si trovava in compagnia del figlio Leone. Non è la prima volta chesi mostra in libertà o con dei look molto audaci. In questo periodo laè in vacanza e la mamma di Leone sta condividendo i momenti del loro viaggio, tra cui anchedella diretta interessata. Laha pubblicato una serie di foto in compagnia dele di suo marito. Chiara si è mostrata con un look davvero, visto chesotto l’abito immortalato su. Inutile dire che si è generato lo sgomento tra i fan, anche perché si trovava in compagnia del figlio Leone.

Degli shorts bianchi a vita alta della Levi's, abbinati ad un lunghissimo cardigan verde acido di Jacquemus abbottonato solo sulla pancia... ma il dettaglio che non poteva passare inosservato e che non aveva l'intimo lasciando intravedere praticamente tutto. Spesso anche in passato Chiara Ferragni è stata criticata per le dimensioni minime del suo seno. Così anche stavolta sono state numerose le critiche in tal senso, ma l’influencer sembra non dare loro minimamente peso, continuando a postato tutto quello che le va.