Mio padre non era uno sbruffone arrogante! La figlia di Bruce Lee contro Tarantino

L’uscita al cinema di “C’era una volta a... Hollywood” ha fatto infuriare Sharon Lee. “Non dovevano trattarlo nel film – le parole della figlia di Bruce – come la Hollywood bianca lo ha trattato in vita”. La figlia di Bruce Lee, Sharon, si è scagliata contro Quentin Tarantino per il modo in cui il regista ha ritratto il padre nel suo ultimo film. Intervistata da Yahoo Entertainment, Sharon Lee ha criticato aspramente Tarantino e si è detta offesa per come il regista ha dipinto la leggenda delle arti marziali, interpretato da Mike Moh: ovvero come “uno stronzo pieno di sé che dice un sacco di idiozie”.

“ Capisco che mio padre sia un antieroe nel film, capisco che vogliano mostrare Brad Pitt come il tipo tosto che può battere Bruce Lee, ma non dovevano trattarlo nel film nello stesso modo in cui la Hollywood bianca l’ha trattato in vita ”. La visione di C’era una volta a... Hollywood, uscito nei cinema statunitensi lo scorso 26 luglio, è stata un’esperienza “sgradevole” per Sharon, costretta a vedere il genitore sullo schermo raccontato come uno “sbruffone”. Non solo: mentre era in sala, si è sentita in imbarazzo nel sentire le risate di scherno dirette dagli spettatori al personaggio del padre.