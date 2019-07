Ma sei senza slip? Elisabetta Canalis manda in confusione i fan

Imbarazzo sui social per l’ultimo scatto disu. Un bianco e nero d’autore, per la bella showgirl, che racconta le sue vacanze direttamente dal suo profilo Instagram. Nella foto la Canalis si trova nel “”, in catamarano, bellissima, come sempre. Ma il. Si tratta di un, a un pezzo solo.





E proprio questa aderenza – in particolare in corrispondenza del lato B -, oltre al bianco e nero, crea un effetto-nudo che trae in inganno molti utenti. I commenti si sprecano: “Mai sei nuda?”, “Non hai le mutande?”. Ovviamente l’intimo c’è, ma la foto come detto trae in inganno.