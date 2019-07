Il video esilarante tra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger fa il giro del web

Il video divertente sui social tra Sylvester Stallone l’interprete di Ivan Drago Dolph Lundgren e Arnold Schwarzenegger è diventato subito virale. La clip è stata vista oltre 2 milioni di volte e mostra le tre glorie degli anni Ottanta mentre scherzano e si prendono in giro. “Uomini che si rifiutano di crescere. Stiamo invecchiando male!!!”, commenta Sly a margine del video. Alla regia del video c’è Stallone, che copre per sbaglio lo schermo con la mano e si giustifica: “La mia mano è comunque meglio della tua faccia”. Il video divertente sui social tral’interprete di Ivan Drago Dolph Lundgren eè diventato subito. La clip è stata vista oltre 2 milioni di volte e mostra le tre glorie degli anni Ottanta mentre scherzano e si prendono in giro. “Uomini che si rifiutano di crescere. Stiamo invecchiando male!!!”, commenta Sly a margine del video. Alla regia del video c’è Stallone, che copre per sbaglio lo schermo con la mano e si giustifica: “La mia mano è comunque meglio della tua faccia”.

Non si fa attendere la risposta di Schwarzy: “Sly pensa che la sua mano sia meglio della mia faccia. Ma guardate quanto sono bello! Guardate Dolph, guardate quant’è bello. Sly non riesce ad accettare il fatto che è circondato da ragazzi così belli”. “Stiamo invecchiando molto bene ragazzi”, concorda Stallone.

Schwarzenegger sui social si è lasciato prendere un po’ dalla nostalgia. Oltre al video con gli amici, infatti, è infatti spuntato uno scatto in bianco e nero con la sua vecchia fiamma Jamie Lee Curtis. Sono passati 25 anni dall’uscita di “True Lies”, ma l’attrice è ancora pazza di lui: “Insieme per la prima volta. Mi spezzi sempre il fiato! Più vecchi, più saggi ma ancora noi. Pronti per imparare, amare e ridere strada facendo!”.