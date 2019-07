Taglio parlamentari ... Sono questi i provvedimenti su cui ci aspettiamo un sì!

": cosìcommenta l'inizio della discussione allasulla riforma che prevede la. E aggiunge: "".





"Oggi è un bel giorno per il Movimento Cinque Stelle perché mancano 7 settimane al taglio del numero dei parlamentari.v Da oggi nella commissione Affari Costituzionali della Camera oggi inizia la discussione sul provvedimento sul taglio del numero dei parlamentari. A settembre noi taglieremo per sempre 345 parlamentari della repubblica, che significa che la prossima volta che andremo a votare ci saranno 345 poltrone in meno, stipendi in meno, portaborse in meno e tutto quello che ne deriva". Il leader Luigi Di Maio commenta l'inizio della discussione sulla riforma costituzionale, approvata lo scorso 11 luglio in Senato, che prevede il taglio dei parlamentari.