Tornerà a giocare! Il cestista Marco Ceron operato al cranio con protesi da stampante 3D

Il cestista di Brescia Marco Ceron ha rischiato la vita per uno scontro fortuito di gioco. Durante l'operazione al cranio all'ospedale Molinette di Torino i medici gli hanno applicato all'osso del cranio temporale, fratturato in più punti, una protesi al titanio realizzata appositamente con una stampante 3D. Ceron era rimasto gravemente ferito ed aveva riportato numerose fratture al cranio durante una azione di gioco mentre indossava la maglia della sua squadra, la Leonessa Brescia, in un gara contro l'Auxilium Torino nel novembre scorso.

Era stato subito soccorso e trasportato in ospedale e per ore si era temuto il peggio. Poi il trasferimento alle Molinette di Torino dove è rimasto ricoverato fino all'attesa operazione condotta dall'equipe del dottor Francesco Zenga che ora gli permetterà di tornare a giocare a basket.

Il giocatore scrive :"Dopo 8 lunghissimi mesi si ricomincia a sorridere. Ringrazio il dottor Francesco Zenga @francescozengamd e l'ospedale Molinette di Torino per l'operazione terminata con successo ieri, in seguito a quella già subita precedentemente a Brescia dal dottor Fontanella al momento dell’infortunio. Dopo la frattura dell'osso temporale rotto in più pezzi, mi hanno applicato una protesi in titanio realizzata "custom made" con una stampante 3D che mi permetterà di tornare regolarmente alla mia attività. Ci tenevo a ringraziare la @leonessabrescia e tutto il suo staff,alla mia agenzia @sigma_sports ,ai ragazzi di @hypeathletesprogram che mi hanno rimesso in forma allenandomi questa estate,alla mia famiglia che mi è stata vicina tutti questi giorni in ospedale e a queste 2 persone speciali @gretazocco93 e @ruz10 che al risveglio e mi hanno fatto subito sorridere, mi sembra passata una vita e non vedo l’ora di rimettermi le scarpe ai piedi e tornare a fare quello che amo #imback"